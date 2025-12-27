Jahreswechsel

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Reinhardt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Innenminister von Bund und Ländern müssten endlich handeln und die Bevölkerung vor den Gefahren privater Feurwerke schützen. Die Knallerei führe in jedem Jahr zu schweren Verletzungen, ängstige viele Menschen und Haustiere, sei schlecht für das Klima und verursache enorme Mengen an Müll. Silvesterfeuerwerke sollten organisiert an zentralen Plätzen stattfinden, forderte Reinhardt. Er wies auch auf die besondere Situation der Kriegsflüchtlinge hin, die in Deutschland lebten. Viele von ihnen hätten in ihrer Heimat Bomben und Granaten ertragen müssen. Das Böllern löse bei ihnen nicht selten Todesängste aus.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.