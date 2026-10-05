Das Logo der Partei AfD (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

In einem Strategiepapier, das mehreren Medien vorliegt, wird stattdessen eine grundlegende Reform angemahnt - unter anderem durch die Umwandlung der EU in einen sogenannten "Bund souveräner Staaten". Sollten die Bemühungen scheitern, solle die AfD ein Referendum über die Mitgliedschaft Deutschlands fordern, heißt es weiter.

Das Papier, das von Abgeordneten des Europaparlaments, des Bundestags und der Landesparlamente verfasst wurde, könnte auf dem Parteitag im kommenden Jahr vorgelegt werden. Ein Beschluss käme einer Abkehr von den Gründungsprinzipien der AfD gleich, die 2013 vor allem als Gegenbewegung zur Rettungspolitik der Euro-Zone gegründet worden war.

Ein Austritt aus der EU und aus dem Euro hätte laut Fachleuten vor allem negative wirtschaftliche Folgen für Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.