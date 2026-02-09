Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner (Archivbild) (imago/photonews.at)

Das dazugehörige Schreiben soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an alle Landes-, Bezirks- und Kreisvorstände geschickt werden. Darin werde auf die geltende Position der AfD verwiesen, Distanz zu Sellners Positionen zu signalisieren. Das Schreiben schließe allerdings keine Veranstaltungen mit Sellner aus, bei denen AfD-Politiker nur als Gäste auftreten.

Der Umgang mit Sellner ist in der Partei umstritten. Während sich der Bundesvorstand um Distanz bemüht, war er zuletzt unter anderem von AfD-Politikern im Thüringer Landtag empfangen worden.

Sellner ist eine Führungsfigur der als rechtsextremistisch eingestuften Identitären Bewegung. Sein Konzept zum Umgang mit deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund verstößt laut Bundesverwaltungsgericht gegen die vom Grundgesetz geschützte Menschenwürde.

