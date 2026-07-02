Letztlich sei jede Partei für ihren Wahlkampf selbst verantwortlich, sagte ein Sprecher Weidels mehreren Medien. Nach den Landtagswahlen im Herbst sei die AfD selbstverständlich zu Gesprächen bereit.
Das BSW bemüht sich aktuell um eine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Parteivorsitzenden De Masi und Mohamed Ali boten der AfD-Führung in einem Brief zwei Wahlkampfauftritte mit BSW-Gründerin Wagenknecht an. Zudem schrieben die beiden, ihr Ziel sei die Abwahl der Amtsinhaber und deren Ersetzung durch überparteiliche Ministerpräsidenten. Diese könnten dann mit wechselnden Mehrheiten in den Landtagen unter Einbindung der AfD regieren.
Jüngste Umfragen sehen die AfD sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in MV als stärkste Kraft. Währenddessen kämpft das BSW um den Einzug in den Landtag.
Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.