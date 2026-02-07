Neugründung

Wie die Mutterpartei Alternative für Deutschland mitteilte, sollen bei Veranstaltungen in Königs Wusterhausen und Berlin jeweils Vorstände für die Bundesländer gewählt werden. Die Generation Deutschland wurde im November vergangenen Jahres gegründet. Sie folgt auf die aufgelöste Junge Alternative, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden war. Nach Ansicht des Bundesinnenministeriums ist bei der Generation Deutschland keine Mäßigung gegenüber der Jungen Alternative erkennbar.
Die Jugendorganisationen der SPD und der Grünen in Brandenburg haben zu Protesten gegen die Gründung der Landesverbände aufgerufen.
Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.