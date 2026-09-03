Streit um Förderung
AfD-nahe Stiftung verklagt Dobrindt wegen Rechtsbeugung

Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung hat Bundesinnenminister Dobrindt im Streit um bisher nicht gewährte Fördermittel wegen Rechtsbeugung verklagt.

    Erika Steinbach, Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES), aufgenommen im rahmen einer Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz anlaesslich der Foerderungsansprueche der Desiderius-Erasmus-Stiftung, in Berlin.
    Erika Steinbach, Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung (picture alliance / photothek | Felix Zahn)
    Die Strafanzeige sei in Berlin eingereicht worden, erklärte die Stiftungs-Vorsitzende Steinbach. Dem Innenministerium werde vorgeworfen, die Prüfung des Förderantrags seit der Einreichung im März 2025 zu verschleppen.
    Nach geltender Rechtslage kann eine Stiftung erst dann Zuschüsse bekommen, wenn die ihr nahestehende Partei dreimal in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen ist, was bei der AfD der Fall ist. Außerdem ist die Förderung an das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowie zur Völkerverständigung geknüpft. 
    Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.