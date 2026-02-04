Misstrauensantrag in Erfurt

Fraktionschef Höcke tritt dabei selbst als Kandidat für den Posten des Regierungschefs an. Seine Chancen gelten als gering. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.
Höckes Fraktion begründet das konstruktive Misstrauensvotum mit der Entscheidung der Technischen Universität Chemnitz, Voigt die Doktorwürde zu entziehen. Der Regierungschef will sich juristisch dagegen wehren.
