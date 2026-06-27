Thüringen und Sachsen-Anhalt

Umfragen zufolge liegt die AfD in Sachsen-Anhalt deutlich vor der CDU (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Die Staatsleistungen waren im 19. Jahrhundert als Entschädigung für enteignetes Kirchenvermögen eingeführt worden. Die CDU-Abgeordnete Jary kritisierte den AfD-Antrag am Freitag scharf. Sie verteidigte die Staatsleistungen als eine Schuld, die bis heute zu begleichen sei. Der SPD-Abgeordnete Hey betonte die Bedeutung der Arbeit der großen Kirchen im sozialen Bereich. Am Donnerstag hatte der Landtag in Sachsen-Anhalt einen Antrag der AfD abgelehnt. Die Partei hatte als Bedingung für staatliche Kulturförderung ein Bekenntnis zur "deutschen Nationalkultur" gefordert. Die Forderung würde die gesetzlich garantierte Kunstfreiheit gefährden, hieß es übereinstimmend.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.