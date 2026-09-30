Gemeinsame Erklärung

In Halle (Saale) demonstrierten am 29. August rund 1.500 Menschen gegen die AfD - einige forderten ein Verbot der Partei (IMAGO / ZUMA Press Wire / Maria Castro)

Die antragsberechtigten Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland werden in einer gemeinsamen Erklärung dazu aufgefordert , noch dieses Jahr eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzusetzen. Es sei eine Lehre aus der deutschen Geschichte und eine Grundlage der wehrhaften Demokratie, prüfen lassen zu können, ob Parteien sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegten. Die rechtsextreme AfD bedrohe die Demokratie von innen heraus. Sie greife die freie Gesellschaft systematisch an, normalisiere Rassismus, mache Institutionen verächtlich und arbeite darauf hin, die freiheitliche Grundordnung zu beseitigen.

Die Vorbereitung eines Verbotsverfahrens sei unabhängig von der politischen Auseinandersetzung und der Lösung politischer Herausforderungen zu sehen, betonen die SPD-Fraktionschefs.

Wüst dafür, Merz skeptisch

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.