Das bestätigte ein Fraktionssprecher dem Deutschlandfunk. Lucassen hatte im Dezember im Bundestag in einer Debatte zum Thema Wehrdienst die Haltung von Höcke kritisiert. Dieser hatte sich ablehnend und spöttisch gegenüber dem Wehrdienst geäußert. Der Fraktionsvorstand sprach eine Missbilligung aus, weil Lucassen seine Rede im Bundestag für innerparteiliche Auseinandersetzungen genutzt habe. Der Fraktionsvorstand wünsche sich, dass sich das Verhalten Lucassens nicht wiederhole, hieß es.

Das Thema Wehrdienst spaltet die AfD. Während dieser seit Jahren im bundesweiten Wahlprogramm der Partei steht, gibt es Widerstand von ostdeutschen Landesverbänden.

