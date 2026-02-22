Taliban-Kämpfer patrouillieren an der Grenze zu Pakistan (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Shafiullah Kakar)

Während die Polizei in Afghanistan von ausschließlich zivilen Todesopfern sprach, erklärte die Regierung in Islamabad, die Angriffe hätten sich gegen die pakistanischen Taliban gerichtet. Pakistan wirft dem Nachbarland Afghanistan vor, Milizen Schutz zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies.

Im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan kommt es immer wieder zu tödlicher Gewalt. Seitdem die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben, hat sich die Beziehung zwischen den Ländern verschlechtert.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.