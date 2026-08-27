Emisssionen der Shell-Raffinerie in Köln-Godorf. (Geisler-Fotopress)

Zu diesem Ergebnis kommt die Denkfabrik "Agora Energiewende" in vorläufigen Schätzungen, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Dem Bericht zufolge sank Deutschlands Ausstoß an Treibhausgasen im ersten Halbjahr trotz hoher Energiepreise nur leicht, und zwar um 7 auf 327 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Diese Recheneinheit wird zur besseren Vergleichbarkeit der Daten verwendet. Sollte sich der Emissionsrückgang bis Jahresende in diesem Tempo fortsetzen, werde Deutschland sein Klimaziel für 2026 verfehlen, prognostiziert Agora Energiewende.

Das Bundesumweltministerium wies die Berechnungen als verfrüht zurück. Eine belastbare Bilanz zu den Emissionen gebe es erst im März des kommenden Jahres, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.