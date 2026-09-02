Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will auf die Dürr-Schäden mit Hilfen reagieren. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Auf dieser Grundlage will der CSU-Politiker den Betrieben mit Hilfen von bis zu einer Milliarde Euro unter die Arme greifen. Konkret geht es um zwei Liquiditätsprogramme, über die Landwirte ohne bürokratischen Aufwand Darlehen zu niedrigen Zinsen erhalten sollen. Außerdem soll es unter anderem steuerliche Erleichterungen sowie gezielte Düngemittel-Hilfen geben. Für finanzielle Hilfen bei Extremwetterlagen sind eigentlich die Länder zuständig. Der Bund kann sich nur bei solch einer "Krise von nationaler Tragweite" daran beteiligen.

Rainer hatte in Berlin den offiziellen Erntebericht 2026 vorgestellt. Demnach liegt etwa die diesjährige Getreideernte mit rund 37,4 Millionen Tonnen um 7,3 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.