Gentechnikverordnung der EU

Agrarverbände wollen gegen EU-Verordnungen vorgehen. (picture alliance / Jolyot)

Es verstoße gegen geltendes Recht, dass die Prüfungs- und Kennzeichnungspflicht von genetisch veränderten Pflanzen teilweise wegfalle, hieß es zur Begründung. Deswegen habe das Bündnis Klage beim Europäischen Gericht gegen die im Juni beschlossene Verordnung eingereicht. Die Verbände fordern, die Verordnung für nichtig zu erklären. Aus ihrer Sicht besteht auch Unklarheit in Bezug auf mögliche Patente für neue Züchtungen. Getragen wird die Klage unter anderem von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.