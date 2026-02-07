Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner (Archivfoto vom Januar 2026). (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Aigner, die derzeit Präsidentin des bayerischen Landtags ist, betonte in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen", CDU und CSU sollten aber nur dann eine Frau ins Rennen schicken, wenn diese auch realistische Chancen auf das Amt habe. Mit Gesine Schwan und Dagmar Schipanski habe es bereits zweimal Kandidatinnen gegeben, von denen man gewusst habe, dass sie in der Bundesversammlung keine Mehrheit bekommen würden.

Zu Spekulationen, sie wolle selbst für das Amt kandidieren, sagte Aigner, es sei jetzt zu früh, darüber zu reden. Sie schloss eine Kandidatur aber auch nicht aus. Neben Aigner wurden zuletzt i n den Medien auch Bundesfamilienministerin Prien oder EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen genannt . Die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier endet im März 2027. Es ist seine zweite Amtszeit; er darf dann nicht erneut antreten.

