Israelische Soldaten stehen im besetzten Westjordanland im Dorf Kusra südlich von Nablus neben Siedlern Wache vor palästinensischen Häusern, die sie abgeriegelt haben. (Nidal Eshtayeh / AP / dpa / Nidal Eshtayeh)

Radikale israelische Siedler haben das Gebiet um die Häuser im Dorf Kusra umstellt, sodass die Bewohner ihre Häuser nicht verlassen können und von der Versorgung abgeschnitten sind. Israelische Soldaten griffen zwar mehrfach ein, die Siedler kehrten jedoch immer wieder zurück.

Die Extremisten belagern seit Sonntag die Häuser der Palästinenser. Die israelische Armee hatte zuletzt ihre Präsenz in der Region verstärkt, um gegen die Gewalt vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.