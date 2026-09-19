Die russische Parlamentswahl wird wie hier in Donezk auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine abgehalten. (imago / SNA / Alexander Gayuk)

Die Menschenrechtsorganisation Donbas SOS erklärte, Mitglieder der Wahlkommissionen gingen dort von Haus zu Haus, um die Menschen zur Stimmabgabe zu zwingen. Dabei würden sie von russischen Soldaten und Sicherheitskräften begleitet. Beschäftigten im öffentlichen Dienst würde zudem mit Entlassung gedroht, sollten sie nicht wählen gehen.

Mehrere ukrainische Menschenrechtsorganisationen riefen die Einwohner der besetzten Gebiete dazu auf, die Wahl zu boykottieren. Das Abhalten russischer Wahlen dort sei ein Versuch Moskaus, die Annexion ukrainischer Gebiete zu legitimieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.