Einige schwenken auf den Fluren des Konferenzzentrums Fahnen. Bei den Aktivisten handelte es sich vor allem um Studenten und Vertreter indigener Völker. Sie protestierten lautstark gegen die Zerstörung des Regenwalds und forderten mehr Mitspracherecht bei der Bewirtschaftung des Amazonasgebiets. Das Oberhaupt des Kayapo-Volkes, Raoni Metuktire, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, viele Indigene seien verärgert über laufende Industrie- und Entwicklungsprojekte im Regenwald.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.