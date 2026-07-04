Damit stehen nach 14 Jahren erstmals wieder zwei deutsche Tennisspieler beim Londoner Rasenturnier im Achtelfinale. Mit einem Sieg gegen Jiri Lehecka aus Tschechien oder den Spanier Jaume Munar will der French-Open-Sieger Zverev erstmals der Sprung ins Viertelfinale schaffen.
Struff hatte am Freitag überraschend erstmals in seiner Karriere die dritte Runde in Wimbledon überstanden. Heute trifft der 36 Jahre alte Sauerländer auf den Polen Hubert Hurkacz.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.