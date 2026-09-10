Bilateraler Streit

Das algerische Außenministerium in Algier. (Michael Brandt / dpa )

Das Außenministerium in ‌Algier erklärte, der Botschafter der Emirate habe 48 Stunden Zeit, um das Land zu verlassen. Begründet wurde die Maßnahme mit einer Reihe von - Zitat - "provokativen bis feindseligen" Handlungen der anderen Seite. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit Jahren angespannt. Unter anderem unterstützen die Emirate Algeriens lokalen Rivalen Marokko bei dessen Ansprüchen auf die Westsahara, die von der algerischen Regierung ablehnt werden.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.