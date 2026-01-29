Popsängerin Alice Merton übernimmt musikalische Gestaltung der Nibelungen-Festspiele in Worms
Popsängerin Alice Merton übernimmt die musikalische Gestaltung der diesjährigen Nibelungen-Festspiele in Worms. Die Künstlerin werde in den Vorstellungen von "Die Hunnenkönigin" auch selbst auf der Bühne vor dem Kaiserdom auftreten, teilten die Veranstalter mit.
Die 32-jährige Merton, die mit dem Lied "No Roots" bekannt wurde, komponiert für das mittelalterliche Epos neue Songs. In diesem Jahr inszeniert die für bildstarke Produktionen bekannte britische Theatercompagnie Les Enfants Terribles das Stück. Das Nibelungenlied über Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen.
