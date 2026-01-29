Popsängerin

Alice Merton (Archivbild) (dpa / Heiko Rebsch)

Die 32-jährige Merton, die mit dem Lied "No Roots" bekannt wurde, komponiert für das mittelalterliche Epos neue Songs. In diesem Jahr inszeniert die für bildstarke Produktionen bekannte britische Theatercompagnie Les Enfants Terribles das Stück. Das Nibelungenlied über Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.