Deutsche Bahn

Das Alkoholverbot an deutschen Bahnhöfen wird ausgeweitet. (picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann (Fotomontage))

Von heute an gilt das Verbot an vier weiteren Bahnhöfen in Berlin, Kiel und Braunschweig. Wie der Konzern mitteilte, betrifft es den Konsum auf Bahnsteigen und in Bahnhofshallen. Das Unternehmen erhofft sich mehr Sicherheit für Fahrgäste und Beschäftigte sowie mehr Sauberkeit. Bis Mitte Oktober soll das Verbot bundesweit gelten. In mehr als 30 anderen Städten, darunter Hamburg, Köln, Frankfurt und München, darf schon seit Längerem kein Alkohol mehr getrunken werden.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.