Von den Schutzmaßnahmen betroffen sind mehrere Départements, für die seit gestern Mittag die höchste Hitze-Warnstufe gilt. Zudem wurden Feierlichkeiten zum Musikfest "Fête de la musique" mancherorts abgesagt. Heute bleiben mehr als 800 Grund- und Mittelschulen geschlossen. Staatspräsident Macron rief dazu auf, wachsam zu sein. Man solle vor allem auf Kinder, ältere, alleinstehende oder schutzbedürftige Menschen achten. Bahnchef Castex empfahl gefährdeten Personengruppen, auf das Zugfahren zu verzichten.
Für die kommenden Tage erwartet der französische Wetterdienst weitere Temperaturanstiege, teils auf über 41 Grad.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.