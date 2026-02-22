Lawinenkatastrophe in Kalifornien

Wie das Sheriffbüro im kalifornischen Nevada County mitteilte, handelt es sich um sieben Frauen und zwei Männer, darunter drei Bergführer. Sie waren bei einem Lawinenabgang im Tahoe National Forest ums Leben gekommen.
Auch in den Alpen hat es in den letzten Tagen etliche Lawinenopfer gegeben. Alleine in Österreich kamen seit Freitag sieben Menschen ums Leben. Nach starken Schneefällen hatten Experten Skifahrern empfohlen, auf gesicherten Pisten zu bleiben.
Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.