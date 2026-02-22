Lawinenkatastrophe in Kalifornien
Alle neun Toten geborgen - Lawinenopfer auch in den Alpen

Vier Tage nach einem der schwersten Lawinenunglücke in den USA sind alle neun Toten geborgen worden.

    Rettungskräfte stapfen durch hohen Schnee an einem Gebäude und mehreren Fahrzeugen vorbei.
    Rettungskräfte auf dem Weg zum Unglücksort im Tahoe National Forest (NEVADA COUNTY SHERIFF'S OFFICE / AFP)
    Wie das Sheriffbüro im kalifornischen Nevada County mitteilte, handelt es sich um sieben Frauen und zwei Männer, darunter drei Bergführer. Sie waren bei einem Lawinenabgang im Tahoe National Forest ums Leben gekommen.
    Auch in den Alpen hat es in den letzten Tagen etliche Lawinenopfer gegeben. Alleine in Österreich kamen seit Freitag sieben Menschen ums Leben. Nach starken Schneefällen hatten Experten Skifahrern empfohlen, auf gesicherten Pisten zu bleiben. 
    Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.