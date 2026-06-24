Islamfeindlichkeit. (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Das zivilgesellschaftliche Bündnis CLAIM präsentiert in der Bundespressekonferenz seine Jahresbilanz für 2025 - zusammen mit dem Leipziger Professor für Religionssoziologie, Gert Pickel, und dem Vorsitzenden des Verbands binationaler Familien und Partnerschaften, Said Hashemi. Den Angaben zufolge werden Taten oberhalb und unterhalb der Strafbarkeitsgrenze erfasst. Die Zahlen stammten unter anderem aus elf Melde- und Beratungsstellen sowie aus Polizeimitteilungen.

Anfang des Monats hatte CLAIM allein für Berlin mit fast 1.000 antimuslimischen Vorfällen einen Höchststand registriert. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, da vieles weder gemeldet noch angezeigt wird. Integrationssenatorin Kiziltepe (SPD) sagte, die Zahlen schockierten sie. CLAIM-Geschäftsführerin Hanano erklärte, besorgniserregend sei, dass viele die Erfahrungen betroffener Menschen noch immer relativierten oder infrage stellten. Das führe zu Verunsicherung, Rückzug und schwäche das Vertrauen in staatliche Institutionen und in Politik.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.