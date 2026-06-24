Persischer Golf

Viele Schiffe sitzen immer noch fest (Archivbild). (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hassan Ghaedi)

Eine Auflösung dieses Staus werde auch bei einer Normalisierung der Verhältnisse mehrere Wochen dauern, erklärte der Konzern. Allerdings schätzten die Internationale Schifffahrtsorganisation und deutsche Reeder die Lage weiterhin als unsicher ein. Da derzeit die Gefahren für Mannschaft und Schiff nicht abgeschätzt werden könnten, setzten viele Schiffe ihre Fahrt nicht fort, hieß es. Die Allianz schätzt den Wert der blockierten Schiffe und ihrer Ladung auf etwa 125 Milliarden Dollar.

Der Iran hatte am Wochenende eine neuerliche Sperrung der Straße von Hormus nicht ausgeschlossen und dies mit der Nichteinhaltung der vereinbarten Waffenruhe im Südlibanon begründet. Gemäß dem Rahmenabkommen mit den USA ist die Meerenge wieder für den Schiffverkehr freigegeben.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.