"Austria First" der FPÖ
Alphaville und andere Bands wollen nicht im "Patriotenradio" gespielt werden: Auch AfD erwägt eigenen Sender

Seit dem Wochenende hat die österreichische FPÖ einen eigenen Radiosender: Nun distanzieren sich erste Musiker von dem Internetangebot mit dem Namen "Austria First".

    Alphaville Sänger Marian Gold und Gitarrist David Goodes am 19.10.2024 in der Westfalenhalle in Dortmund
    Die deutsche Band "Alphaville", hier mit Sänger Marian Gold und Gitarrist David Goodes, will nicht im FPÖ-Radio gespielt werden (picture alliance / osnapix / Hirnschal)
    Das Management der deutschen Band Alphaville etwa sagte dem "Standard", man sei strikt dagegen, auf diesem Radiosender gespielt zu werden. Das Management von Sängerin Christina Stürmer hat Austria First nach eigenen Angaben bereits zur Unterlassung aufgefordert. Das FPÖ-Radio startete ohne die nötigen Lizenzen mit den Musikverwertungsgesellschaften. Laut Parteiführung sind die Verhandlungen im Gange.
    In Deutschland weckte das sogenannte Patriotenradio der Rechtspopulisten das Interesse der AfD. Sie prüft derzeit nach Angaben eines Sprechers ein ähnliches Projekt.
    Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.