"Austria First" der FPÖ

Das Management der deutschen Band Alphaville etwa sagte dem "Standard", man sei strikt dagegen, auf diesem Radiosender gespielt zu werden. Das Management von Sängerin Christina Stürmer hat Austria First nach eigenen Angaben bereits zur Unterlassung aufgefordert. Das FPÖ-Radio startete ohne die nötigen Lizenzen mit den Musikverwertungsgesellschaften. Laut Parteiführung sind die Verhandlungen im Gange.
In Deutschland weckte das sogenannte Patriotenradio der Rechtspopulisten das Interesse der AfD. Sie prüft derzeit nach Angaben eines Sprechers ein ähnliches Projekt.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.