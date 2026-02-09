Wetter

Am Dienstag nur im Osten und Südosten heiter, 0 bis 11 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Westen sowie am Nordrand der Alpen und westlichem Mittelgebirge teils aufgelockert, sonst meist stark bewölkt, gebietsweise Nebel. Vereinzelt Glätte. Werte zwischen 4 Grad Niederrhein und bis -7 Grad am Alpenrand. Morgen von Südwesten bis in die Mitte und den Nordwesten ausbreitender Regen. Im Osten und Südosten nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 0 bis 11 Grad.