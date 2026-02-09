Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch meist bedeckt mit Regen. 2 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht im Westen sowie am Nordrand der Alpen und westlichem Mittelgebirge teils aufgelockert, sonst meist stark bewölkt, gebietsweise Nebel. Vereinzelt Glätte. Werte zwischen 4 Grad Niederrhein und bis -7 Grad am Alpenrand. Morgen von Südwesten bis in die Mitte und den Nordwesten ausbreitender Regen. Im Osten und Südosten nach Nebelauflösung heiter. Temperaturen 0 bis 11 Grad.