Wetter

Am Donnerstag nur im Westen und Südwesten Auflockerungen

Das Wetter: Es gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis in Berlin und Brandenburg. In der Nacht Wolkenverdichtung und von der Mitte und dem Osten nordwärts ausgreifend zeitweise Schneefall, teils auch Regen oder gefrierender Regen mit Glatteis. Sonst meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur plus 2 bis minus 7 Grad. Morgen im Nordosten Schnee, im Osten gebietsweise gefrierender Regen. Im Westen und Südwesten Auflockerungen. Temperaturen minus 3 bis plus 10 Grad.