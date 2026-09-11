Die Vorhersage:
Nachts unterschiedlich bewölkt, gebietsweise ein wenig Regen möglich. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen bewölkt und örtlich etwas Regen, ebenso am östlichen Alpenrand. Sonst überwiegend sonnig. Temperaturen 17 bis 25 Grad.
Nachts unterschiedlich bewölkt, gebietsweise ein wenig Regen möglich. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen bewölkt und örtlich etwas Regen, ebenso am östlichen Alpenrand. Sonst überwiegend sonnig. Temperaturen 17 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag wechselnd bewölkt, im Süden heiter. 20 bis 27 Grad.
Am Samstag wechselnd bewölkt, im Süden heiter. 20 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.