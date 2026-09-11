Wetter
Am Freitag im Nordwesten etwas Regen, sonst meist sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Die eingeflossene maritime Polarluft gelangt unter Hochdruckeinfluss. Der Nordwesten und der äußerste Südosten werden von schwachen Tiefausläufern gestreift.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts unterschiedlich bewölkt, gebietsweise ein wenig Regen möglich. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen bewölkt und örtlich etwas Regen, ebenso am östlichen Alpenrand. Sonst überwiegend sonnig. Temperaturen 17 bis 25 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag wechselnd bewölkt, im Süden heiter. 20 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.