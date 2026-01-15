Die weiteren Aussichten: Am Samstag vielerorts trüb oder neblig, im Norden örtlich etwas Regen. In der Mitte und an den Alpen teils auch Auflockerungen. 0 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Auflockerungen, teils klar, stellenweise hochnebelartig bedeckt. Im äußersten Westen und Nordwesten dichtere Wolken, vereinzelt Regen. In der Nordwesthälfte 9 bis minus 4 Grad. Streckenweise Glätte. Morgen im Süden und Südosten teils neblig, sonst meist heiter bis wolkig und trocken bei 2 bis 14 Grad.