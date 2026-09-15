Wetter
Am Mittwoch verbreitet Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht im Norden Schauer und örtlich kräftige Gewitter. Sonst meist niederschlagsfrei. 17 bis 9 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter. 18 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag zunächst stark bewölkt, am Nachmittag auch länger freundlich. In Südostbayern sowie an den Küsten einige Schauer. Später im Nordwesten aufkommender Regen. 18 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.