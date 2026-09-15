Am Tag verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter. 18 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag zunächst stark bewölkt, am Nachmittag auch länger freundlich. In Südostbayern sowie an den Küsten einige Schauer. Später im Nordwesten aufkommender Regen. 18 bis 24 Grad.
Am Donnerstag zunächst stark bewölkt, am Nachmittag auch länger freundlich. In Südostbayern sowie an den Küsten einige Schauer. Später im Nordwesten aufkommender Regen. 18 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.