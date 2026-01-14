Wetter
Am Mittwoch viele Wolken, 3 bis 12 Grad

    In der Nacht im Süden gering, sonst stark bewölkt und zeitweise Regen, im äußersten Osten und Mittelgebirgsraum teils gefrierend. Im Südosten gebietsweise Nebel und überfrierende Nässe. Werte plus 7 bis minus 3 Grad. Am Tag viele Wolken, gebietsweise Regen. 3 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Donnerstag vielfach stärker bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Im Süden meist trocken und zeitweise etwas Sonne. 3 bis 12 Grad.
