In der Nacht im Süden gering, sonst stark bewölkt und zeitweise Regen, im äußersten Osten und Mittelgebirgsraum teils gefrierend. Im Südosten gebietsweise Nebel und überfrierende Nässe. Werte plus 7 bis minus 3 Grad. Am Tag viele Wolken, gebietsweise Regen. 3 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Donnerstag vielfach stärker bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Im Süden meist trocken und zeitweise etwas Sonne. 3 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.