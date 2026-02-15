Wetter

Am Montag im Nordosten Schneefälle, sonst bewölkt bei -4 bis +10 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Osten und Nordosten anfangs noch aufgelockert oder klar, später auch dort Wolkenverdichtung. Von Westen und Südwesten nordostwärts über die Mitte sich ausbreitende Schneefälle. Im Westen und Südwesten in den Niederungen zunehmend Regen. Gebietsweise erhöhte Glättegefahr! +4 Grad am Oberrhein und bis -9 Grad in Ostvorpommern. Am Tag im Nordosten Schneefälle. Auch sonst vielfach stärker bewölkt mit Schauern und nur selten Sonne. -4 bis +10 Grad.