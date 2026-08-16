Die Vorhersage:
Nachts verbreitet Schauer und Gewitter, im Süden örtlich teils unwetterartig. Gebietsweise auch größere Auflockerungen. Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Am Tag im Norden, Osten sowie im Süden Schauer und Gewitter. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen 20 bis 26 Grad.
Nachts verbreitet Schauer und Gewitter, im Süden örtlich teils unwetterartig. Gebietsweise auch größere Auflockerungen. Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Am Tag im Norden, Osten sowie im Süden Schauer und Gewitter. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen 20 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag in der Nordosthälfte sowie im Südwesten zeitweise sonnig. Im restlichen Land regional Schauer und Gewitter. 19 bis 28 Grad.
Am Dienstag in der Nordosthälfte sowie im Südwesten zeitweise sonnig. Im restlichen Land regional Schauer und Gewitter. 19 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.