Wetter
Am Samstag regnerisch, -4 bis +10 Grad

Das Wetter: Am Tag viele Wolken, Richtung Alpen länger Sonne. In der Westhälfte teils leichter Regen oder Nieselregen. Minus 4 bis plus 10 Grad. Morgen teils aufgelockert mit Sonne, teils stark bewölkt bis bedeckt. Im Nordosten und Osten leichter Dauerfrost. Temperaturen zwischen minus 7 und plus 10 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag wolkig bis stark bewölkt, in Vorpommern und an den Alpen längere Zeit heiter. Im Westen und Südwesten gebietsweise Regen, sonst trocken. In der Nordosthälfte weiter Dauerfrost. Temperaturen zwischen minus 8 und plus 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.