Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wolkig bis stark bewölkt, in Vorpommern und an den Alpen längere Zeit heiter. Im Westen und Südwesten gebietsweise Regen, sonst trocken. In der Nordosthälfte weiter Dauerfrost. Temperaturen zwischen minus 8 und plus 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.