Wetter
Am Samstag Schauer und Gewitter, im Südosten und Osten sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten und Südwesten Wolkenfelder, sonst klar. Temperaturrückgang auf 21 bis 10 Grad. Morgen vom Südwesten bis in den Norden einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Im Südosten und Osten sonnig. Höchstwerte 22 bis 38 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag im Süden örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und großen Teilen der Mitte zumeist trocken. Höchstwerte in der Nordhälfte 20 bis 27 Grad, in der Südhälfte 28 bis 32 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.