Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Süden örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und großen Teilen der Mitte zumeist trocken. Höchstwerte in der Nordhälfte 20 bis 27 Grad, in der Südhälfte 28 bis 32 Grad.
Am Sonntag im Süden örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und großen Teilen der Mitte zumeist trocken. Höchstwerte in der Nordhälfte 20 bis 27 Grad, in der Südhälfte 28 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.