Die Vorhersage:
Nachts im Norden wolkig mit nachlassenden Schauern, im Süden teils klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, anfangs gebietsweise Hochnebel, an der Nordsee etwas Regen. Im Süden heiter. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Nachts im Norden wolkig mit nachlassenden Schauern, im Süden teils klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, anfangs gebietsweise Hochnebel, an der Nordsee etwas Regen. Im Süden heiter. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag bewölkt, zeitweise Regen. Südlich der Donau locker bewölkt und trocken. 19 bis 26 Grad.
Am Sonntag bewölkt, zeitweise Regen. Südlich der Donau locker bewölkt und trocken. 19 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.