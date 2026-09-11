Wetter
Am Samstag wechselnd bewölkt, im Süden heiter

Der Wetterbericht, die Lage: Nach kurzem Zwischenhocheinfluss greift ein schwacher Tiefausläufer auf den Norden und die Mitte Deutschlands über. Der äußerste Südosten wird von einem Tief über Italien beeinflusst.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden wolkig mit nachlassenden Schauern, im Süden teils klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, anfangs gebietsweise Hochnebel, an der Nordsee etwas Regen. Im Süden heiter. Temperaturen 20 bis 27 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag bewölkt, zeitweise Regen. Südlich der Donau locker bewölkt und trocken. 19 bis 26 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.