Die weiteren Aussichten:
Am Montag in der Nordhälfte bewölkt, sonst teils sonnig und weitgehend trocken. Nur im Südosten etwas Regen. Höchstwerte 18 bis 27 Grad. Am Dienstag im Süden sonnig, sonst teils heiter, teils wolkig. In der Nordwesthälfte zunehmende Bewölkung, abends schauerartiger Regen und einzelne Gewitter. 22 bis 29 Grad.
Am Montag in der Nordhälfte bewölkt, sonst teils sonnig und weitgehend trocken. Nur im Südosten etwas Regen. Höchstwerte 18 bis 27 Grad. Am Dienstag im Süden sonnig, sonst teils heiter, teils wolkig. In der Nordwesthälfte zunehmende Bewölkung, abends schauerartiger Regen und einzelne Gewitter. 22 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.