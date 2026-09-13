Wetter

Am Sonntag bewölkt mit Regen, südlich der Donau trocken

Das Wetter: In der Nacht im Süden klar, vom Nordwesten in die Mitte und nach Osten sich ausbreitender Regen. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Morgen südlich der Donau locker bewölkt und trocken, sonst stark bewölkt, zeitweise Regen, im Westen und in der Mitte mitunter kräftig. Höchsttemperaturen 19 bis 23 Grad, am Oberrhein bis 26 Grad.