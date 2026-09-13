Wetter
Am Sonntag bewölkt mit Regen, südlich der Donau trocken

Das Wetter: In der Nacht im Süden klar, vom Nordwesten in die Mitte und nach Osten sich ausbreitender Regen. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Morgen südlich der Donau locker bewölkt und trocken, sonst stark bewölkt, zeitweise Regen, im Westen und in der Mitte mitunter kräftig. Höchsttemperaturen 19 bis 23 Grad, am Oberrhein bis 26 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag in der Nordhälfte bewölkt, sonst teils sonnig und weitgehend trocken. Nur im Südosten etwas Regen. Höchstwerte 18 bis 27 Grad. Am Dienstag im Süden sonnig, sonst teils heiter, teils wolkig. In der Nordwesthälfte zunehmende Bewölkung, abends schauerartiger Regen und einzelne Gewitter. 22 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.