Wetter

Am Sonntag Im Nordosten und Osten Niederschläge, im Westen und Südwesten Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Südwesten aufgelockert und meist niederschlagsfrei, später verbreitet Nebel. Sonst gelegentlich etwas Schnee, Schneeregen oder Regen, dabei Glätte. Tiefstwerte +4 bis -4 Grad. Morgen im Nordosten und Osten etwas Sprühregen, Schneeregen oder Schneegriesel. Sonst teils stark bewölkt, teils neblig-trüb, im Tagesverlauf im Westen und Südwesten Auflockerungen. Dort sowie im südlichen Alpenvorland tagsüber 6 bis 11 Grad, sonst bis 5 Grad.