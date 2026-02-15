Wetter

Am Sonntag verbreitet Schnee oder Regen bei -2 bis +6 Grad

Das Wetter: In dieser Nacht im Süden und am Nordrand des Erzgebirges Schneefall, an den Alpen kräftig. Von Norden bis in die mittleren Landesteile zunehmend Auflockerungen. Gebietsweise Glätte. Tiefstwerte -1 bis -9 Grad, im Norden teils bis -12 Grad, am Oberrhein +1 Grad. Am Tage im Süden meist bewölkt, von der Mitte bis in den Norden freundlich mit Sonne. Zum Abend von Westen und Südwesten her aufkommende Schneefälle. -2 bis +6 Grad, mit den kältesten Werten im Norden und Osten.