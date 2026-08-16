Leichtathletik-EM
Amanal Petros holt Gold für Deutschland im Marathon

Bei der Leichtathletik-EM in Birmingham hat der deutsche Läufer Amanal Petros Gold im Marathon gewonnen. Der 31-Jährige siegte über die Distanz von gut 42 Kilometern vor Pietro Riva aus Italien und dem Israeli Gashau Ayale.

    Der schwarze Petros im gelb-organgefarbenen Trikot läuft und blickt entschlossen nach vorne.
    Amanal Petros auf dem Weg zur EM-Goldmedaille. (dpa / BEAUTIFUL SPORTS / Axel Kohring)
    Samuel Fitwi wurde als zweitbester deutscher Läufer Neunter. Richard Ringer, der vor vier Jahren in München noch Gold gewonnen hatte, belegte Platz zehn. Nach Ringer ist Petros erst der zweite deutsche Europameister im Marathon.
    Bei den Frauen siegte die Finnin Alisa Vainio vor der Ungarin Lili Anna Vindics-Toth und Abbie Donnelly aus Großbritannien. Beste Deutsche war Laura Hottenrott als 16. In der Teamwertung kam die DLV-Auswahl nicht unter die Top drei.
    Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.