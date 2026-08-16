Leichtathletik-EM

Amanal Petros auf dem Weg zur EM-Goldmedaille. (dpa / BEAUTIFUL SPORTS / Axel Kohring)

Samuel Fitwi wurde als zweitbester deutscher Läufer Neunter. Richard Ringer, der vor vier Jahren in München noch Gold gewonnen hatte, belegte Platz zehn. Nach Ringer ist Petros erst der zweite deutsche Europameister im Marathon.

Bei den Frauen siegte die Finnin Alisa Vainio vor der Ungarin Lili Anna Vindics-Toth und Abbie Donnelly aus Großbritannien. Beste Deutsche war Laura Hottenrott als 16. In der Teamwertung kam die DLV-Auswahl nicht unter die Top drei.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.