Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet, überholte Amazon den US-Einzelhandelskonzern Walmart, der mehr als ein Jahrzehnt an der Spitze gestanden hatte. Amazon steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr demnach um zwölf Prozent auf 717 Milliarden Dollar. Walmart kam auf 713 Milliarden Dollar.
Fachleute führen das Umsatzplus bei Amazon unter anderem auf den wachsenden Technologiebereich zurück. So ist das Unternehmen inzwischen einer der weltweit führenden Cloud-Anbieter. Die umsatzstärkste deutsche Firma war zuletzt Volkswagen auf Platz 12.
Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.