Technologie-Unternehmen

Weitere Bereiche sind Halbleiter, Robotik und Satelliten. Amazon-Chef Jassy erklärte, der Konzern rechne auf lange Sicht mit einer rentablen Geldanlage. Das Unternehmen ist unter anderem stark im Geschäft mit Cloud-Speichern und profitiert damit auch vom KI-Boom. Der Umsatz der Cloud-Sparte AWS war im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 35,6 Milliarden Dollar gewachsen.
Mit Hinweis auch auf den Wandel durch Künstliche Intelligenz hatte Amazon in zwei Wellen rund 30.000 Bürojobs abgebaut.
