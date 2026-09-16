"Architekten der Gräueltaten"

Die Menschenrechtsorganisation wirft dem iranischen Regime schwere Rechtsverstöße vor, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In dem Bericht werden 87 mutmaßliche Verantwortliche benannt. Die Generalsekretärin von Amnesty Deutschland, Duchrow, sprach von "verheerenden Gräueltaten", die staatlich orchestriert worden und für die Täter bis heute ohne Konsequenzen geblieben seien. Der Bericht liefere eine Beweisgrundlage für die internationale Gemeinschaft, um Ermittlungen einzuleiten.
Die Proteste im Jahr 2022 wurden durch den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ausgelöst. Die Massenkundgebungen, bei denen mehrere hundert Menschen getötet wurden, führten zwar nicht zu grundlegenden Änderungen in der Islamischen Republik. Allerdings tragen viele Frauen - vor allem in Teheran - seither kein Kopftuch mehr, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.