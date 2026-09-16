"Architekten der Gräueltaten"
Amnesty International legt Bericht zu "Frau-Leben-Freiheit"-Protesten im Iran vor

Amnesty International hat einen mehr als tausendseitigen Bericht zur Niederschlagung von Protesten im Iran vorgelegt. Er betrifft das gewaltsame Vorgehen gegen die "Frau-Leben-Freiheit"-Bewegung vor vier Jahren.

    Eine Frau steht nachts in einer dramatischen Situation auf einem umgeworfenen Müllcontainer und reckt die Faust nach oben. Um sie herum ist viel Rauch.
    Eine Aktivistin bei den "Frau, Leben, Freiheit"-Protesten in Teheran im November 2022. (imago / Middle East Images / Sarina)
    Die Menschenrechtsorganisation wirft dem iranischen Regime schwere Rechtsverstöße vor, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In dem Bericht werden 87 mutmaßliche Verantwortliche benannt. Die Generalsekretärin von Amnesty Deutschland, Duchrow, sprach von "verheerenden Gräueltaten", die staatlich orchestriert worden und für die Täter bis heute ohne Konsequenzen geblieben seien. Der Bericht liefere eine Beweisgrundlage für die internationale Gemeinschaft, um Ermittlungen einzuleiten.
    Die Proteste im Jahr 2022 wurden durch den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ausgelöst. Die Massenkundgebungen, bei denen mehrere hundert Menschen getötet wurden, führten zwar nicht zu grundlegenden Änderungen in der Islamischen Republik. Allerdings tragen viele Frauen - vor allem in Teheran - seither kein Kopftuch mehr, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist.
    Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.