Rückkehrzentren

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Die Generalsekretärin der Organisation in Deutschland, Duchrow, sprach von einer "Guantanamo-Idee". Mit den Zentren würden Bereiche geschaffen, in denen kein Recht gelte. Betroffene würden dort inhaftiert, hätten keinerlei Zugang zu Anwälten und lebten unter unmenschlichen Bedingungen. Es komme nicht von ungefähr, dass Gerichte entsprechende Vorstöße anderer Staaten für rechtswidrig erklärt hätten, kritisierte Duchrow.

Dagegen verteidigte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Krösser, den Plan von Deutschland und anderen EU-Staaten zur Einrichtung solcher Zentren. Dort müssten internationale Flüchtlings- und Menschenrechte beachtet werden.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.