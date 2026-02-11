Die Schule im kanadischen Tumbler Ridge (AFP / TRENT ERNST)

Die 18-Jährige, die nach dem Angriff tot aufgefunden worden war, sei im Zusammenhang mit psychischen Problemen den Behörden bekannt gewesen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Den Angaben zufolge tötete die Frau zunächst ihre Mutter und ihren Stiefbruder, danach erschoss sie in der Schule eine Lehrerin und fünf Schüler, bevor sie sich selbst tötete. 27 Menschen wurden verletzt.

Carney sagt Deutschland-Reise ab

Kanadas Premierminister Carney zeigte sich in einer Erklärung in den sozialen Medien erschüttert. Der Regierungschef soll Medienberichten zufolge eine Reise nach Deutschland zur am Freitag beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz verschoben haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. In Berlin erklärte Bundeskanzler Merz, die Nachricht von den vielen Toten sei bestürzend.

Die Polizei hatte Menschen in der Gegend mehrere Stunden lang dazu aufgerufen, ihre Türen zu verriegeln und ihre Häuser oder Geschäfte bis auf weiteres nicht zu verlassen. Der Ort Tumbler Ridge liegt Luftlinie rund 700 Kilometer nordöstlich von Vancouver. Laut eigenen Angaben zählt die Gemeinde etwa 2.700 Einwohner.

