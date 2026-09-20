Guterres-Nachfolge

Michelle Bachelet (AFP / FABRICE COFFRINI)

Das gab die 74-Jährige auf Instagram bekannt. Bachelet, die zwischen 2018 und 2022 als UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte fungierte, nannte keine Begründung für ihren Rückzug.

Am Vortag war sie bei der jüngsten Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat auf dem vorletzten Platz gelandet, wie die israelische UNO-Mission unter Verweis auf Quellen im Sicherheitsrat mitteilte. Favoritin für die Nachfolge von UNO-Generalsekretär Guterres ist demnach die Diplomatin Grynspan aus Costa Rica.

Bachelet war zweimal Präsidentin ihres Landes. Während der Pinochet-Diktatur war sie mit ihrer Mutter in die DDR geflohen, wo sie Medizin studierte. Guterres scheidet zum Jahresende aus dem Amt. Nach zwei Amtszeiten kann der Portugiese nicht noch einmal kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.