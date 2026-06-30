Nach den Schüssen in einer Jugendeinrichtung findet eine Trauerandacht in Stade statt. (Carsten Neff / dpa / Carsten Neff)

Hintergrund der Tat war nach Angaben der Polizeidirektion Lüneburg vermutlich ein Sorgerechtsstreit. Die Opfer seien drei Vertreter des Jugendamtes der Region Hannover und drei Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung in Stade. Es handele sich um vier Frauen und zwei Männer.

Andacht für Opfer

Am Abend wurde in Stade bei einem Gottesdienst der sechs Todesopfer gedacht. Der niedersächsische Ministerpräsident Lies sprach in der St.-Wilhadi-Kirche den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Besonders schmerzhaft sei der Gedanke, dass Menschen aus dem Leben gerissen worden seien, die sich für ein gutes Miteinander einsetzten. Das ganze Land sei vereint in der Trauer und auch in der Wut darüber, dass so etwas habe passieren können.

Ein 45-Jähriger aus dem Raum Hannover soll am Montag in Stade die vier Frauen und zwei Männer erschossen haben. Hintergrund ist nach Angaben der Polizei möglicherweise ein Sorgerechtsstreit. Der Tatverdächtige mit türkischer Staatsangehörigkeit hatte demnach einen Termin bezüglich des Sorgerechts für seine drei Monate alte Tochter.

Mitarbeiter trauern

"Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl gelten den Familien, Freundinnen und Freunden der Getöteten sowie allen Kolleginnen und Kollegen, die dieses unfassbare Ereignis verarbeiten müssen", teilte die Region Hannover mit. Die Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe setzten sich täglich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein und begleiteten Familien in oftmals sehr belastenden Lebenssituationen. Dass Kolleginnen und Kollegen dabei ihr Leben verlieren, mache fassungslos.

Beamtenbund fordert mehr Schutz

Der Deutsche Beamtenbund forderte zusätzliche Schutzmaßnahmen. Seit Jahren weise der Verband auf die wachsende Zahl von Gewalttaten gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes hin, sagte der DBB-Vorsitzende Geyer der "Rheinischen Post". Man schulde Menschen einen besonderen Schutz, die für den Staat den Kopf hinhielten. Es gehe um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Geyer forderte eine schnelle Aufklärung der Tat und konkrete Schlussfolgerungen.

Steinmeier: "Tief erschüttert"

Der Schusswaffenangriff in Stade hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Bundeskanzler Merz schrieb im Online-Dienst X, die Nachricht aus Stade erschüttere ihn bis ins Mark. Sein Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Angehörigen. Zudem dankte er der Polizei für ihren schnellen Einsatz.

Auch Bundespräsident Steinmeier drückte seine Anteilnahme aus. In Berlin sagte Steinmeier, er sei tief erschüttert über das Ausmaß der Gewalt in einem Raum, der Schutz bieten soll. Der niedersächsische Ministerpräsident Lies erklärte in Hannover, die Tat mache die gesamte Landesregierung tief betroffen. Zugleich bat er darum, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und den Ermittlungen den nötigen Raum zu geben. Nun sei die Zeit für Trauer, Anteilnahme und sachliche Ermittlungsarbeit, nicht für Spekulationen und Verunsicherung.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.